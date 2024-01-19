В Зеленоградске загорелся «дом с часами» на Курортном проспекте (фото)

В Зеленоградске загорелся «дом с часами» на Курортном проспекте (фото)
Фото: пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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В Зеленоградске произошел пожар в четырехэтажном жилом доме, расположенном в туристическом центре города-курорта и известном как «дом с часами». Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, причиной возгорания, из-за которого среди ночи эвакуировали 10 человек, стала неисправность печного отопления (камина).

«Сегодня, в 1:30, от оператора „Системы-112“ поступило сообщение о том, что в Зеленоградске на Курортном проспекте в четырёхэтажном жилом доме с мансардой — пожар. Пламя охватило 40 квадратных метров в трёхкомнатной квартире на мансардном этаже. 10 человек было эвакуировано, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев удалось избежать распространения огня на соседние квартиры».

Пожар ликвидировали 24 человека личного состава и 7 единиц техники.

В местной газете «Волна» уверяют, что на утро 19 января в тех помещениях, где проживают люди, восстановлены газоснабжение и подача электричества, а водоснабжение восстановят в течение дня.

«Собственники, которые не проживают в своих квартирах постоянно, отключили газ и электричество. Переселение никому не требуется. Крышу накроют плёнкой, чтобы дождь и снег не стали причиной протечек и не испортили имущество жильцов», — добавили в издании.

Фото: пресс-служба управления МЧС по Калининградской области


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