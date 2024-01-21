В порту «Усть-Луга» горит терминал для газового конденсата «Новатэка» (фото) (видео)

В порту «Усть-Луга» горит терминал для газового конденсата «Новатэка» (фото) (видео)
Фото: телеграм-канал Александра Дрозденко
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В ночь на воскресенье произошел серьезный пожар в порту «Усть-Луга», загорелся терминал для стабильного газового конденсата компании «Новатэк». О пожаре сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его информации, пострадавших в результате возгорания нет. Проведена эвакуация персонала. В Кингисеппском районе, где находится порт, введен режим повышенной готовности.

В 9 утра, почти через семь часов после сообщения о пожаре, Дрозденко написал о том, что пожар локализован.

Как пишет «Коммерсант», в порту «Усть-Луга» расположен комплекс «Новатэка» по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата. На предприятии стабильный газовый конденсат перерабатывают в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут, продукцию отгружают на экспорт морским транспортом. Комплекс был введен в эксплуатацию в 2013 году.

По информации издания, впервые в этом году о том, что Ленинградская область была атакована беспилотником, сообщалось три дня назад. Тогда средства противовоздушной обороны перехватили аппарат, обломки были обнаружены на территории Петербургского нефтяного терминала. Никто не пострадал.


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