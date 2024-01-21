В МВД предупреждают о новой схеме мошенничества с использованием системы быстрых платежей

Все новости по теме: Криминал

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, которые оставляют заявки на приобретение товаров онлайн. Она основана на использовании системы быстрых платежей, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Суть обмана такова: потенциальная жертва, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его приобретение. После этого покупателю поступает звонок или сообщение в мессенджере от лица, который представляется сотрудником этого магазина. Он подтверждает, что интересующий товар есть в наличии, и его даже можно приобрести со скидкой, но только при условии оплаты через «Систему быстрых платежей» по QR-коду, отметила Ирина Волк. В случае согласия злоумышленник присылает в мессенджер ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду. Как только покупатель подтверждает платеж, деньги отправляются на счёт мошенника.

По словам представителя МВД России, реализация подобной мошеннической схемы возможна, когда учётные данные модераторов и администраторов таких сайтов скомпрометированы.

Россиян призывают следовать следующим рекомендациям: общаться со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях; не переходить по ссылкам, «которые заманивают акциями, подарками и розыгрышами», если они размещены не на сайте интернет-магазина, не сохранять для оплаты в личных кабинетах кредитные карты и карты с овердрафтом. Также россиянам советуют завести отдельную карту для оплаты товаров на маркетплейсах и вносить на нее сумму, которой хватает только для оплаты конкретной покупки. В случае сомнений в том, что звонят представители компании, нужно положить трубку и самим позвонить в поддержку магазина по номеру, который указан на сайте.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter