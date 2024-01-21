В МВД предупреждают о новой схеме мошенничества с использованием системы быстрых платежей

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, которые оставляют заявки на приобретение товаров онлайн. Она основана на использовании системы быстрых платежей, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Суть обмана такова: потенциальная жертва, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его приобретение. После этого покупателю поступает звонок или сообщение в мессенджере от лица, который представляется сотрудником этого магазина. Он подтверждает, что интересующий товар есть в наличии, и его даже можно приобрести со скидкой, но только при условии оплаты через «Систему быстрых платежей» по QR-коду, отметила Ирина Волк. В случае согласия злоумышленник присылает в мессенджер ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду. Как только покупатель подтверждает платеж, деньги отправляются на счёт мошенника.

По словам представителя МВД России, реализация подобной мошеннической схемы возможна, когда учётные данные модераторов и администраторов таких сайтов скомпрометированы.

Россиян призывают следовать следующим рекомендациям: общаться со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях; не переходить по ссылкам, «которые заманивают акциями, подарками и розыгрышами», если они размещены не на сайте интернет-магазина, не сохранять для оплаты в личных кабинетах кредитные карты и карты с овердрафтом. Также россиянам советуют завести отдельную карту для оплаты товаров на маркетплейсах и вносить на нее сумму, которой хватает только для оплаты конкретной покупки. В случае сомнений в том, что звонят представители компании, нужно положить трубку и самим позвонить в поддержку магазина по номеру, который указан на сайте.