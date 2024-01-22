МВД: с начала спецоперации выявлено свыше 400 поджогов военкоматов и диверсий на ж/д

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В России с начала СВО зафиксировано 220 фактов нападений и поджогов органов власти и военкоматов и свыше 180 случаев диверсий на железных дорогах. Об этом сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник, пишет «Интерфакс».

«С начала СВО в 58 субъектах страны зафиксировано 220 фактов, связанных с нападением и поджогами военных комиссариатов, объектов органов власти, из которых 85% раскрыты — 220 лиц установлены, 15 из них несовершеннолетние», — сказал он. И добавил, что за указанный период также зарегистрировано 184 случая диверсии на железной дороге. «141 лицо, в том числе 59 подростков совершили данное деяние», — уточнил Колесник.

Он отметил, что спецслужбы Украины пытаются за вознаграждение вовлечь российских подростков в совершение диверсий на объектах инфраструктуры и органов власти. В группе риска, по словам Колесника, преимущественно находятся дети из семей с низким материальным достатком и «не имеющие моральных устоев, готовые ради получения дополнительного заработка совершить любые действия, невзирая на их общественную опасность».

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