Прокуратура: в Немане бухгалтер соцучреждения похитила свыше 5 млн из бюджета области

Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера учреждения социального обслуживания Немана. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Преступление выявлено по результатам оперативных мероприятий, проведенных региональным УФСБ.

По версии следствия, в 2019–2022 гг. обвиняемая, незаконно используя электронную подпись руководителя, направляла в региональное управление Федерального казначейства заявки на перечисление бюджетных денежных средств на свой банковский счет. Таким образом женщина похитила из областного бюджета более 5 млн рублей.