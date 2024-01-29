В автомобиле ехавшего в Польшу россиянина нашли контейнер с наркотиками (фото)

В Калининградской области пограничники пресекли очередную попытку незаконного перемещения через госграницу РФ наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба регионального погрануправления.

На днях в пункт пропуска Мамоново-2 прибыл россиянин 1991 года рождения, направлявшийся в Польшу. При осмотре его автомобиля пограничники обнаружили находящиеся в салоне контейнер с веществом зеленого цвета и различные предметы для употребления табачных и наркотических средств. В ходе опроса россиянин подтвердил, что изъятые предметы принадлежат ему, и он намеревался выехать с ними за пределы страны.

Проведенное исследование показало, что обнаруженное вещество является каннабисом, общая масса которого составила 6,8 граммов. Правонарушитель и материалы проверки переданы в органы внутренних дел.



