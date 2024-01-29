УФСБ: три калининградца незаконно хранили карты местности с секретными данными

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В Калининградской области выявили трех местных жителей, которые незаконно получили и хранили карты местности с секретными данными. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

«Сотрудниками органов безопасности в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирован факт незаконного получения и хранения тремя жителями региона карт местности Калининградской области, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. В результате экспертизы, проведенной специалистами штаба Балтийского флота, установлено, что в картографических материалах содержатся достоверные и секретные данные», — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба УФСБ подчеркнула, что «в условиях эксклавного положения Калининградской области и недружественного геополитического контекста с учетом проведения Россией специальной военной операции на территории Украины, защита государственной тайны приобрела особое значение».

Фигурантам объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для незаконного распространения сведений, составляющих государственную тайну.


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