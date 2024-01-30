На территории «Содружества Соя» произошел пожар, эвакуированы 324 человека

На территории предприятии «Содружество Соя» во вторник, 30 января, произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Сегодня в 11:28 от оператора „Системы-112“ поступило сообщение о том, что в посёлке Ижевское Светловского городского округа на предприятии „Содружество Соя“ в прессовом цехе произошло возгорание. По указанному адресу оперативно прибыли бойцы МЧС России, выяснилось, что на втором технологическом уровне здания загорелись продукты производства. Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось избежать угрозы распространения огня и разлива масла», — сообщили в МЧС.

В 15.56 пожар удалось локализовать на площади 20 квадратных метров. С предприятия было эвакуировано 324 человека. Никто из людей не пострадал В ликвидации возгорания задействованы 48 человек личного состава и 18 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Управлением Роспотребнадзора оперативно организован выезд специалистов для отбора проб атмосферного воздуха в жилой зоне. Сотрудники проводят измерения с помощью газоанализатора ГАНК-4 и аспиратора ПУ-4Э.