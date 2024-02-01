В Калининграде ночью произошел пожар на территории «Балтрыбстроя» (фото)

В ночь со среды на четверг, 1 февраля, в Калининграде произошел пожар на территории «Балтрыбстроя». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о задымлении на территории предприятия на улице Камской поступило от оператора «Системы-112». Прибывшие на место пожарные МЧС выяснили, что в одном из складских помещений загорелись паллеты, бумага и краска. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 3 ресивера от компрессорного оборудования.

Благодаря профессиональным действиям пожарным были спасены автомобиль, электрокар и промышленное оборудование. В ликвидации пожара были задействованы 28 человек личного состава и 7 единиц техники. Причины возгорания установят сотрудники органов дознания.