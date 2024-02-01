Полиция уличила сестру-хозяйку медучреждения в оформлении микрозаймов на умершую пациентку

Отдел МВД по Ленинградскому району Калининграда возбудил уголовное дело в отношении 50-летней сестры-хозяйки одного из учреждений здравоохранения. Женщине инкриминируют мошенничество, сообщает пресс-служба регионального УМВД.



По данным полиции, в конце 2023 года подозреваемая на работе через смартфон умершей пациентки оформила два микрозайма на общую сумму 12 000 рублей. Деньги под надуманной причиной она перевела знакомым, которые впоследствии ей их передали.

«В ходе расследования полицейские также установили, что злоумышленница сначала пыталась похитить через мобильное приложение 35 000 рублей, принадлежащие покойной, однако безуспешно», — сообщили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 159 УК РФ, продолжается.