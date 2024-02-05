На ул. Краснокаменной в Калининграде прорвало канализацию

На ул. Краснокаменной в Калининграде 5 февраля прорвало канализацию. Причиной стал засор, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе «Водоканала».

«Сегодня специалисты областного „Водоканала“ выявили и устранили засор на канализационном коллекторе, который в том числе связан с сетью канализации на ул. Краснокаменной в Калининграде. Это привело к переливу, который уже ликвидирован», — пояснили сотрудники предприятия.

По их словам, при обильных осадках в канализацию на этой территории поступают ливневые воды. Они подтапливают канализационный коллектор, что приводит к аварийным ситуациям.