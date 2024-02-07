Калининградских чиновников осудили за взятки при организации международных перевозок (видео)

Все новости по теме: Коррупция

Калининградский областной суд признал виновными заместителя руководителя Северо-Западного управления государственного автодорожного надзора Игоря Обыночного и его подчиненную Юлию Смирнову, которые обвинялись в получении взяток при организации международных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Как установили в суде, с февраля 2021 года по февраль 2022 года Обыночный и Смирнова получали взятки от коммерческих организаций для ускорения процедуры проверки их соответствия условиям допуска к международным перевозкам.

Их приговорили к 5,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тысяч рублей. «Кроме того, суд постановил, что после их освобождения из мест заключения они в течение пяти лет не смогут занимать должности на государственной службе», — отметили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Ранее в пресс-службе регионального Следственного комитета сообщали, что сотрудники Северо-Западного управления государственного автодорожного надзора обвинялись в получении нескольких взяток в размере от 3 до 20 тысяч рублей.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter