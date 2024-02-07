Калининградских чиновников осудили за взятки при организации международных перевозок (видео)

Калининградский областной суд признал виновными заместителя руководителя Северо-Западного управления государственного автодорожного надзора Игоря Обыночного и его подчиненную Юлию Смирнову, которые обвинялись в получении взяток при организации международных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Как установили в суде, с февраля 2021 года по февраль 2022 года Обыночный и Смирнова получали взятки от коммерческих организаций для ускорения процедуры проверки их соответствия условиям допуска к международным перевозкам.

Их приговорили к 5,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тысяч рублей. «Кроме того, суд постановил, что после их освобождения из мест заключения они в течение пяти лет не смогут занимать должности на государственной службе», — отметили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Ранее в пресс-службе регионального Следственного комитета сообщали, что сотрудники Северо-Западного управления государственного автодорожного надзора обвинялись в получении нескольких взяток в размере от 3 до 20 тысяч рублей.