В Калининграде на улице Ташкентской затопило несколько домов (фото)

В Калининграде на улице Ташкентской затопило несколько домов (фото)
Фото предоставлено очевидцами
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

В Калининграде на улице Ташкентской, в районе которой протекают ручей Воздушный и река Голубая, затопило несколько домов. По словам жителей, связавшихся с редакцией «Нового Калининграда», вода полностью залила дворы и заполнила подвалы.

«За 20 лет это случилось первый раз, — говорит Константин Коблов, родственники которого живут в одном из затопленных домов. — Жильцы обратились во все коммунальные службы города. Помощи пока нет. Родители в отчаянии!»

Коблов уверяет, что жители через «Госуслуги» сделали заявку в «Водоканал» (там пообещали отреагировать до 9 марта) и «Гидротехник» (заявку пообещали рассмотреть до 7 марта).

Фото предоставлено очевидцами

«Всего затоплено несколько домов по нечётной стороне Ташкентской, на Ломоносова и Бердянской. У нас затопило пол первого этажа: гараж, котельную, коридор и кладовую, — продолжает Коблов. — Участок затоплен полностью. Раньше такого не было, немного подтапливало грядки, но быстро уходило. Сейчас дождя нет и ветра тоже, а вода стоит и не уходит».

В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» пообещали оперативно разобраться с заявками жителей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter