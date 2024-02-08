В Калининграде на улице Ташкентской затопило несколько домов (фото)

В Калининграде на улице Ташкентской, в районе которой протекают ручей Воздушный и река Голубая, затопило несколько домов. По словам жителей, связавшихся с редакцией «Нового Калининграда», вода полностью залила дворы и заполнила подвалы.



«За 20 лет это случилось первый раз, — говорит Константин Коблов, родственники которого живут в одном из затопленных домов. — Жильцы обратились во все коммунальные службы города. Помощи пока нет. Родители в отчаянии!»

Коблов уверяет, что жители через «Госуслуги» сделали заявку в «Водоканал» (там пообещали отреагировать до 9 марта) и «Гидротехник» (заявку пообещали рассмотреть до 7 марта).

Фото предоставлено очевидцами

«Всего затоплено несколько домов по нечётной стороне Ташкентской, на Ломоносова и Бердянской. У нас затопило пол первого этажа: гараж, котельную, коридор и кладовую, — продолжает Коблов. — Участок затоплен полностью. Раньше такого не было, немного подтапливало грядки, но быстро уходило. Сейчас дождя нет и ветра тоже, а вода стоит и не уходит».

В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» пообещали оперативно разобраться с заявками жителей.