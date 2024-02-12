Руководитель приюта для животных «Славянское» сообщила об отравлениях собак

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В пос. Славянское Гурьевского округа в течение одного дня от отравления погибли три собаки, еще одна находится в ветклинике Руководитель реабилитационного центра для животных (РБЦЖ) «Славянское» Екатерина Ублинская полагает, что питомцев отравили намеренно и готовит документы для обращения в полицию. Об этом она сообщила на странице РБЦЖ «ВКонтакте».

«Утром мы и волонтёры, которые приехали на помощь искать собак, нашли труп одного пса, который приходил к нам есть, и ещё живую Рыжуню в болоте, позже она умерла в клинике. Зита умерла утром. Джессика продолжает бороться, очень надеемся она справится, — написала Ублинская. — По наблюдению со скрытых и наружных камер на территорию приюта никто подозрительный не заходил, две собаки пострадали за пределами приюта, когда гуляли с волонтёрами и две местные, которые заходили к нам поесть».

Труп одного животного направлен в ветклинику на экспертизу для установления точных причин смерти. Ублинская готовит документы для заявления в полицию о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». «Будьте внимательны, когда выгуливаете животных, такие ситуация происходит повсеместно», — сказала Ублинская в своем видеообращении.

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