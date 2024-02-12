Жительница Пионерского попала под статью за фиктивную регистрацию граждан РФ

Направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы Пионерского, которая обвиняется в фиктивной регистрации граждан РФ по месту пребывания в России. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе проверки установлено, что с июля 2022 г. по июнь 2023 г. 48-летняя женщина зарегистрировала 8 граждан Российской Федерации в принадлежащем ей жилом помещении в одном из домов в Янтарном. Однако фактически она не собиралась никому предоставлять жилплощадь. Таким образом, женщина совершила преступление, предусмотренное ст. 322.2 УК РФ.

В настоящий момент уголовное дело находится на рассмотрении в суде, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.