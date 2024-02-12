Калининградца задержали по подозрению в сотрудничестве с СБУ

В Калининграде сотрудники УФСБ задержали жителя региона 1998 года рождения по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ области.

В ходе проведенного комплекса оперативных мероприятий установлено, что подозреваемый из личной заинтересованности начал сотрудничать на конфиденциальной основе с сотрудником СБУ. Калининградец передавал сведения о социально-политической и экономической обстановке в Российской Федерации и Республике Беларусь.

По указанному факту следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275.1 КУ РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины совершения преступления.