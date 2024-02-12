Пожизненно осужденному жителю Гусева добавили 17 лет за тяжкие преступления

Фото: пресс-служба областного суда, пресс-служба областной прокуратуры

52-летний житель Гусева, ранее приговоренный к пожизненному заключению за убийства, признан виновным еще в двух убийствах, а также трех изнасилованиях, совершенных 28 лет назад. Об этом сообщают пресс-службы областного суда, региональных СК и прокуратуры.

Мужчина познакомился с 38-летней жительницей Калининграда летом 1996 года. Выпивая у нее дома в Трамвайном переулке, он поссорился с хозяйкой, изнасиловал и убил ее. После этого прошел в комнату, где спали дочери жертвы, и начал душить 10-летнюю девочку, также изнасиловав ее. После этого он совершил то же самое в отношении 15-летней дочери убитой хозяйки и покинул квартиру. Утром домой пришел вернувшийся из командировки отец девочек и вызвал скорую помощь: 10-летняя дочь оказалась жива, и с помощью медиков ее удалось спасти. Однако о нападавшем ребенок ничего рассказать не смог.

Занимаясь этим делом, следователи обратили внимание на осужденного жителя Гусева, приговоренного в 1997 году к смертной казни Калининградским областным судом за убийство в 1993 году жительницы Гусева и убийство в мае 1997 года своего друга, его жены и их двух малолетних детей. В июне 1999 года в связи с изменением законодательства смертная казнь осужденному была заменена на пожизненный срок. Его мужчина отбывал в исправительной колонии на территории Пермского края.

«У него были получены биологические образцы для сравнительного исследования, назначена и проведена ольфакторная (запаховая) судебная экспертиза, установившая наличие на галстуке, которым были задушены жертвы, запахового следа обвиняемого, — уточняли ранее в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. — Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признал. Однако свидетель опознала фигуранта и в ходе очной ставки с ним подтвердила свои показания. Исследование с использованием полиграфа также выявило у обвиняемого психофизиологические реакции, свидетельствующие о его осведомленности об обстоятельствах расследуемых преступлений и непосредственном участии в их совершении, проведены иные следственные и процессуальные действия».

Московский районный суд Калининграда признал мужчину виновным по п.п. «е», «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием), ч. 2 ст. 15, п.п. «е», «з» ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство трех лиц) и приговорил его к 17 годам лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.