На Южном обходе объезжавший ДТП водитель спровоцировал массовую аварию (фото)

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Во вторник утром под Калининградом произошло массовое ДТП с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария случилась в 8 часов 10 минут на 6 км 900 м Южного обхода. По предварительным данным, водитель «Рено», объезжая ДТП, столкнулся с автомобилем «КаМАЗ», движущимся со встречного направления, после чего грузовое авто врезалось в «Даф» с полуприцепом, следовавший за «Рено». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки.

«На данном участке дороги движение транспорта затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасное движение транспорта. На месте ДТП дополнительно работает экипаж ОБ ДПС ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия», — уточнили в ГАИ.

Фото пресс-служба региональной ГИБДД

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