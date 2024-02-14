В «Храброво» с рейса сняли 50-летнего москвича из-за агрессивного поведения

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Сотрудники калининградской транспортной полиции задержали нарушителя общественного порядка, скандалившего на борту самолёта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В дежурную часть в аэропорту «Храброво» поступило сообщение о том, что к борту самолёта Калининград — Москва требуется наряд полиции. Транспортные полицейские установили, что 50-летний житель Москвы на борту авиалайнера перед взлётом отказывался предъявить посадочный билет, вёл себя агрессивно по отношению к бортпроводникам. Командир воздушного судна принял решение об отстранении пассажира от дальнейшего полёта. Мужчину препроводили в дежурную часть линейного отдела калининградской транспортной полиции.

В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток.

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