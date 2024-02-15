В Калининградской области у военкоматов установили 70 камер видеонаблюдения

В 2023 году к системе видеонаблюдения Калининградской области при участии муниципалитетов было подключено 844 камеры. На нарушителей правил дорожного движения наложено штрафов на сумму более 556 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

Как отметили в правительстве, сейчас в «Безопасный город» поступает информация с 4 084 камер видеонаблюдения, 363 из которых — поворотные. Помимо этого, к комплексу подключены 43 камеры, установленные на двадцати остановках общественного транспорта, и 70 камер — у 14 зданий военных комиссариатов.

«Комплексы автоматической фото-видеофиксации нарушений выявили почти 965 тысячи нарушений правил дорожного движения, на нарушителей наложено административных штрафов на сумму более 556 миллионов рублей, из которых взыскано 308 млн рублей. Было раскрыто 213 преступлений и 389 административных правонарушений», — сообщили в правительстве.

В 2024 году планируется установить около 800 новых камер видеонаблюдения. В планах также разместить комплекс автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД на перекрестке ул. Гаражная и Гвардейского проспекта в Калининграде.