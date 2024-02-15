В Кафедральном соборе неизвестные повредили скульптуру эпитафии Радзивиллов (фото)

В Кафедральном соборе неизвестные повредили скульптуру эпитафии Радзивиллов (фото)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Вандализм

В Кафедральном соборе на острове Канта неизвестные повредили одну из скульптур, украшающих эпитафию Радзивиллов (реставрацию проводили польские мастера с 2007 по 2009 год). Отломанные пальцы скульптуры младенца заметил калининградец Александр Одинцов еще в середине января, но факт вандализма в пресс-службе Кафедрального собора смогли подтвердить лишь сейчас.

«В заалтарном пространстве Кафедрального собора нет посторонних, — пояснили в соборе. — Системами видеонаблюдения оно не оснащено. Как и вследствие чего скульптура повреждена, неизвестно. Мы занимаемся реставрацией».

Скриншот страницы Александра Одинцова 

Открытие эпитафий супругов Богуслава и Анны Радзивиллов после реставрации произошло в июне 2009 года. Восстанавливали их около трех лет два польских реставратора из Варшавской академии искусств Анджей Казберук и Дариуш Срочыньский под руководством профессора академии Януша Смазы.

Родившийся в польском Гданьске Богуслав Радзивилл (1620-1669) был известнейшим в Европе собирателем книг. В 1668 году его коллекция из 400 книг была завещана герцогу Пруссии, с условием хранения их в Кенигсберге. В Санкт-Петербургской академии наук хранится Радзивилловская (Кенигсбергская) летопись из 617 красочных миниатюр, названная в честь польского рода.

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