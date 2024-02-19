Двое жителей региона обвиняются в незаконном изготовлении и сбыте оружия

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Двое жителей Калининградской области 28 и 32 лет обвиняются в незаконном изготовлении, хранении и сбыте оружия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

«Преступление выявлено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками территориального Управления ФСБ России», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2022 года обвиняемые изготовили из сигнального пистолета оружие, пригодное для стрельбы боевыми патронами. Его, а также боеприпасы к нему мужчины незаконно хранили на территории Неманского района и в дальнейшем осуществили незаконный сбыт за вознаграждение в размере 15 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Неманский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчины обвиняются по ч. 2 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия), п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение боеприпасов к огнестрельному оружию, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

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