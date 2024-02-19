Дело водителя, сбегавшего из региона после смертельного ДТП, передано в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП на территории Зеленоградского района. 28-летнего гражданина Республики Узбекистан обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2021 года возвращавшийся ночью с друзьями из казино водитель «Фольксвагена» на автодороге Холмогоровка-Коврово превысил скорость, выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с «Ладой». В результате ДТП загорелся автомобиль обвиняемого с четырьмя пассажирами, один из которых погиб на месте, остальные получили травмы различной степени тяжести. После совершения преступления обвиняемый скрылся с территории Российской Федерации и был задержан в декабре 2023 года.

Уголовное дело направлено в Зеленоградский районный суд для рассмотрения по существу.