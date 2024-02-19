Полицейские обнаружили наркотики в машине сотрудника аэропорта

Полицейские обнаружили наркотики в машине 29-летнего инспектора по досмотру службы авиационной безопасности аэропорта. Автомобиль Toyota на подъезде к «Храброво» остановили инспекторы ДПС совместно с сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Гурьевский». Об этом сообщила пресс-служба отдела УМВД России по Калининградской области.



«При проведении осмотра багажника транспортного средства сотрудники полиции обнаружили тайник, из которого изъяли полиэтиленовый пакет с наркотическими веществами. Согласно заключению эксперта ЭКЦ УМВД России по Калининградской области, изъятое является гашишем весом 9,7 грамма и „солью“ весом 0,95 грамма. Водитель иномарки признался, что запрещенные вещества принадлежат ему», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Согласно санкциям статьи, нарушителю грозит до трёх лет лишения свободы.

Автомобиль поместили на спецстоянку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.