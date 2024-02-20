В ходе обыска у жителя региона нашли наркотики, порох и самодельные патроны (фото)

Фото: пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте

В ходе обыска у 56-летнего жителя региона полицейские обнаружили крупную партию наркотиков, порох и самодельные патроны. Подозреваемого выявили сотрудники калининградской транспортной полиции совместно с ОМОН «Град» в рамках оперативно-профилактического мероприятия, сообщили в пресс-службе Западного линейного управления МВД России на транспорте.



Полицейские изъяли 147 г бездымного пластического пороха, более 2 кг конопли, 14,5 г марихуаны, а также 21 патрон 16 калибра (предназначены для охотничьего оружия).

Со слов подозреваемого, порох и части растений конопли он нашёл у водоохранной зоны в Славском районе. С использованием взрывчатого вещества злоумышленник кустарным способом изготовил патроны, а из листьев верхних частей конопли — наркотическое средство каннабис.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств); ч.2 ст. 228 (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере); ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию).

Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.