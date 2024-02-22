СК: в Калининграде задержана председатель одного из садоводческих товариществ

В Калининграде председатель правления садоводческого товарищества обвиняется в вымогательстве коммерческого подкупа. В отношении 44-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, сопряженное с вымогательством). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам проверки, проведенной управлением экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД.

По версии следствия, в июле 2022 года к председателю правления СТСН обратился один из членов товарищества с просьбой об электрификации его участка. Обвиняемая сообщила мужчине, что данный вопрос может решить лишь она в силу занимаемой должности, и потребовала от него за содействие 130 тыс. рублей. 20 августа 2022 года, получив от мужчины деньги, злоумышленница дала указание электрику садоводческого товарищества подключить участок к электросети.

В настоящее время женщина задержана, допрошена в качестве подозреваемой, в ее жилище проведен обыск, в ходе которого изъяты денежные средства в сумме 1,7 млн рублей, необходимая документация, ей предъявлено обвинение. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательной базы и установление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемой.

За преступление, в совершении которого обвиняется председатель правления садоводческого товарищества, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 9-ти лет.