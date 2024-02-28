При пожаре в пятиэтажном доме на Суворова пострадали двое детей (фото)

Все новости по теме: Пожары

photo_2024-02-28_16-56-31.jpgphoto_2024-02-28_16-56-32.jpgphoto_2024-02-28_16-56-33.jpgphoto_2024-02-28_16-56-34.jpgphoto_2024-02-28_16-56-35.jpg

В среду, 28 февраля, сотрудники МЧС ликвидировали пожар в многоквартирном доме на улице Суворова в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение о возгорании поступило в 14:40. На третьем этаже горела кухня одной из квартир на площади 12 квадратных метров. В борьбе с огнем были задействованы 12 огнеборцев и три спецавтомобиля. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС эвакуировали 20 жильцов, 6 человек было спасено, трое из которых дети. Двух детей отвезли в больницу с признаками отравления продуктами горения. В 16:00 пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Фото пресс-службы регионального управления МЧС

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter