При пожаре в пятиэтажном доме на Суворова пострадали двое детей (фото)

В среду, 28 февраля, сотрудники МЧС ликвидировали пожар в многоквартирном доме на улице Суворова в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение о возгорании поступило в 14:40. На третьем этаже горела кухня одной из квартир на площади 12 квадратных метров. В борьбе с огнем были задействованы 12 огнеборцев и три спецавтомобиля. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС эвакуировали 20 жильцов, 6 человек было спасено, трое из которых дети. Двух детей отвезли в больницу с признаками отравления продуктами горения. В 16:00 пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.