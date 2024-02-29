Суд вынес приговор мужчине, переправлявшему наркотики с помощью квадрокоптера

Все новости по теме: Наркомания, наркоторговля

24-летний калининградец, пытавшийся перебросить в колонию пос. Славяновка наркотики при помощи квадрокоптера, получил три с половиной года. Как сообщает пресс-служба областного суда, приговор пока в законную силу не вступил.

В суде установлено, что в апреле 2023 года неизвестный заключенный колонии пос. Славяновка благодаря телефонной связи и переписке в интернете обратился к обвиняемому с просьбой помочь приобрести наркотики. В обмен он обещал заплатить 30 000 рублей.

Получив информацию о месте расположения тайника, 24-летний калининградец достал из него наркотические средства мефедрон (22,92 г), каннабис (11,09 г), гашиш (29,12 г), а также психотропное вещество амфетамин (2,1 г), принес домой и упаковал в рюкзак, чтобы в дальнейшем перебросить на территорию исправительного учреждения. Ночью 3 мая 2023 года молодой человек взял квадрокоптер и рюкзак с наркотиками и направился в пос. Славяновка, однако был задержан сотрудниками УФСИН, а наркотические средства были обнаружены и изъяты.

Подсудимый вину признал полностью. Приговором Багратионовского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter