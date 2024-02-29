Суд вынес приговор мужчине, переправлявшему наркотики с помощью квадрокоптера

24-летний калининградец, пытавшийся перебросить в колонию пос. Славяновка наркотики при помощи квадрокоптера, получил три с половиной года. Как сообщает пресс-служба областного суда, приговор пока в законную силу не вступил.



В суде установлено, что в апреле 2023 года неизвестный заключенный колонии пос. Славяновка благодаря телефонной связи и переписке в интернете обратился к обвиняемому с просьбой помочь приобрести наркотики. В обмен он обещал заплатить 30 000 рублей.

Получив информацию о месте расположения тайника, 24-летний калининградец достал из него наркотические средства мефедрон (22,92 г), каннабис (11,09 г), гашиш (29,12 г), а также психотропное вещество амфетамин (2,1 г), принес домой и упаковал в рюкзак, чтобы в дальнейшем перебросить на территорию исправительного учреждения. Ночью 3 мая 2023 года молодой человек взял квадрокоптер и рюкзак с наркотиками и направился в пос. Славяновка, однако был задержан сотрудниками УФСИН, а наркотические средства были обнаружены и изъяты.

Подсудимый вину признал полностью. Приговором Багратионовского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.