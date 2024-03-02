На Приморском полукольце «Форд» врезался в стоящий «БМВ», пострадали двое детей (фото)

В пятницу, 1 марта, в Гурьевском районе произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Авария случилась в 14 час 30 минут на 20 км + 700 м автодороги Приморское полукольцо. «Форд» под управлением 36-летней автомобилистки, которая не учла интенсивность движения, врезался в стоящий автомобиль «БМВ». Вторым авто ранее управляла 27-летняя женщина, которая в момент аварии находилась в машине в качестве пассажира, ожидая оформления другого ДТП.

В результате ДТП телесные повреждения получили: водитель и 4-месячный пассажир автомобиля марки «Форд», а также водитель и 8-летний пассажир автомобиля марки «БМВ».