Житель Калининградской области хранил более тонны незаконно добытого янтаря

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Житель Неманского района хранил у своих родителей, а также в принадлежащем ему доме в Калининграде более тонны незаконно добытого янтаря на сумму более 5,4 млн рублей. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры, а также УМВД России по Калининградской области.

«По версии следствия, в период с 2020 года по 2022 год обвиняемый на территории Калининградской области приобретал янтарь у лиц, осуществляющих его незаконную добычу, — говорится в сообщении, — За период преступной деятельности обвиняемый скупил и хранил более тонны янтаря, который был изъят сотрудниками правоохранительных органов».

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 191 УК РФ (совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарём, его незаконное хранение, перевозка в любом виде, состоянии, совершённые в крупном размере). Уголовное дело направлено в Московский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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