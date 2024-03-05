В калининградском поезде задержан пассажир с контрабандой на 1,3 млн рублей (фото)

Россиянин пытался вывезти на следующем из Калининграда поезде незадекларированную сувенирную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

Мужчина пытался покинуть регион на пассажирском поезде сообщением «Калининград-Москва». При проверке в Нестерове таможенники нашли в двух чемоданах, коробке и рюкзаке пассажира 1018 различных шкатулок, фигурок драконов, панно, шахматных фигур, комплектов нард, заготовок для изготовления сувениров. Общий вес продукции составил 73,9 кг. Согласно заключению таможенного эксперта, товары изготовлены из литьевой смолы, янтаря и металла. Общая стоимость изъятых предметов составляет 1 миллион 314 тысяч рублей.

По факту недекларирования в отношении мужчины возбудили административное дело, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП России.