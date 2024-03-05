Калининградец обвиняется в контрабанде сигарет на 411 млн рублей

Калининградец обвиняется в нелегальном производстве и контрабанде сигарет в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год мужчина вместе с сообщниками организовал перевозку табачных изделий на основную территорию России на сумму более 411 млн рублей. В прокуратуре считают, что участники организованной группы производили на территории Калининградской области сигареты и сбывали их без акцизных марок.

«В целях придания видимости законности производства табачной продукции соучастники получили изготовленный с использованием реквизитов офшорной компании фиктивный контракт, якобы заключенный с иностранной организацией, во исполнение которого обязались произвести и осуществить поставку табачных изделий за пределы Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе.

Уголовное дело направлено в Нестеровский районный суд. Расследование в отношении других участников организованной группы продолжается. ​​​​​​​