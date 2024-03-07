Пожарные эвакуировали 15 человек из микроавтобуса в ДТП под Правдинском (фото) (видео)

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Утром в четверг, 7 марта, пожарные МЧС России эвакуировали 15 пассажиров служебного микроавтобуса, попавшего в ДТП на 6 км трассы Правдинск — Калининград. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Калининградской области.



Водитель не справился с управлением автомобилем, «что привело к съезду транспортного средства в кювет, где оно приняло неустойчивое положение», — говорится в сообщении. Сотрудники пожарно-спасательной части № 26 эвакуировали пассажиров «с ювелирной точностью, не допустив опрокидывания микроавтобуса». Никто из них не пострадал. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.