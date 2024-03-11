В музее пос. Низовье мальчик ранил из пневматической винтовки свою мать

В помещении музея в пос. Низовье Гурьевского округа произошел несчастный случай — несовершеннолетний мальчик ранил из пневматической винтовки свою мать, сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.



Сотрудники полиции выяснили, что женщина с ребенком пришла в музей, где выставлены в качестве экспонатов различные виды оружия. 8-летний мальчик, оставшись без присмотра, зашел в подсобное помещение, где сотрудник музея хранил свою пневматическую винтовку, из которой стрелял по фигуркам. Ребенок взял винтовку и случайно выстрелил в сторону матери.

Женщина была направлена в медицинское учреждение, где ей диагностировали пневмострельное ранение ладонной поверхности и назначили амбулаторное лечение.

По факту произошедшего проводится проверка, опрашиваются очевидцы и сотрудники музея, устанавливаются все обстоятельства случившегося.