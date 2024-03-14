В Калининграде 46-летний мужчина, предположительно, отравился угарным газом

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Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью мужчины в квартире с газовым оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

13 марта в утреннее время 46-летний мужчина скончался в своей квартире по ул. Ярославской в Калининграде. По информации следственного органа, вероятной причиной смерти является отравление угарным газом. По данному факту прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям управляющей компании и организации, осуществляющей техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Кроме того, на контроле прокуратуры находятся ход и результаты доследственной проверки, проводимой органами регионального СКР по данному факту.

В свою очередь. пресс-служба регионального СК уточнила, что погибший проживал в квартире совместно с родственниками. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Вероятной причиной смерти калининградца является отравление угарным газом. В ванной комнате было установлено газовое оборудование для нагрева воды, которое, по предварительным данным, находилось в неисправном состоянии. 

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