Полицейские вычислили двух водителей, выехавших на пляж в Янтарном

Сотрудники полиции привлекли к ответственности двух водителей, которые выехали на своих авто на территорию водоохранной зоны в Янтарном. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД,

Нарушителей удалось выявить в в ходе мониторинга социальных сетей. На одном из видеороликов водитель чёрной «Тойоты» в Янтарном двигался по берегу на расстоянии около 20 метров от воды. Полицейские установили личность нарушителя, им оказался 63- летний местный житель, подрабатывающий частным извозом. Мужчина пояснил, что отвозил туристку в глэмпинг на побережье. Сотрудники полиции также установили личность мужчины, который вплотную подъехал к кромке моря на внедорожнике. Им оказался 53-летний калининградец, который вину в совершенном правонарушении признал в полном объёме.

В отношении нарушителей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ. «С водителей, осуществляющих движение и стоянку на автотранспортном средстве в водоохранной зоне водного объекта, взыскиваются штрафы от 3 до 4,5 тысяч рублей. Если человек при этом является должностным лицом, размеры штрафа увеличиваются втрое — от 8 до 12 тысяч рублей. А для юридических лиц санкции статьи предусматривают наложение штрафа в размере от 200 до 400 тысяч рублей», — предупреждают в УМВД.