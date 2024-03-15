В двух регионах РФ в ящики для голосования влили чернила, ЦИК призвал усилить охрану

В двух регионах России была зафиксирована порча бюллетеней на выборах президента России. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, призвав усилить охрану ящиков для голосования, пишет «Интерфакс».

«В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, (это) делают и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение. Это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии, убедительная просьба усилить охрану ящиков для голосования», — заявил Булаев на заседании ЦИК в пятницу.

Позже информагентство сообщило, что в Москве на избирательном участке задержали женщину, которая вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, против нее возбудили уголовное дело



В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова добавила, что в Санкт-Петербурге и других регионах появились «лица с поддельными аккредитациями СМИ», предпринимающие попытки неправомерных действий.

Напомним, голосование на выборах президента РФ проходит с 15 по 17 марта. Зарегистрированными кандидатами являются глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов и действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин.