Сотрудники ДПС стреляли по колесам, останавливая угонщика под Озерском (видео)

В Калининградской области полицейским пришлось применять табельное оружие, чтобы остановить угонщика, пытавшегося скрыться на чужом авто. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступила информация, что из Озерска был угнан автомобиль «Фольксваген Гольф». Около полуночи похищенная иномарка была замечена сотрудниками ДПС на выезде из поселка Ново-Гурьевское Озерского района. Автоинспекторы подали водителю знак об остановке, однако тот проигнорировал требование и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Гусева.

Сотрудники ДПС на патрульном автомобиле стали его преследовать. Нарушитель совершал опасные маневры, выезжая на обочину и на полосу встречного движения. После того как он создал помеху встречному автомобилю, вынудив съехать на обочину, правоохранители решили применить табельное оружие. Сделав предупредительный выстрел, автоинспектор четыре раза выстрелил по колёсам преследуемой машины, повредив одно из них. Но даже после этого водитель не остановился. Погоня завершилась, когда нарушитель врезался в придорожное дерево, не справившись с управлением.

В результате ДТП автомобиль получил значительные повреждения, водитель оказался зажат в салоне. Сотрудники полиции извлекли его из машины и вызвали бригаду скорой помощи. Нарушителем оказался 18-летний житель Неманского района, не имеющий водительских прав. Он был госпитализирован с телесными повреждениями. В отношении молодого человека составлены административные протоколы по ч. 1 ст.12.37 КоАП РФ, ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ, ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ.