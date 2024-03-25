В Калининграде ФСБ задержала посредников с крупной взяткой (видео)

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении жительницы областного центра и ее знакомого. Они были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ за посредничество во взяточничестве, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета в понедельник, 25 марта.



По версии следствия, в январе этого года обвиняемым — 54-летней женщине и 59-летнему мужчине — стало известно о том, что житель региона (подробности о нем не сообщаются) ищет тех, кто за денежное вознаграждение может ему помочь незаконно перевезти через таможенную границу Евразийского экономического сообщества и государственную границу России табачной продукции. Они сообщили мужчине, что готовы выступить посредниками «при передаче взятки неустановленным должностным лицам» отметили в СК. «За свои услуги обвиняемый, организовывавший встречи и переговоры со взяткодателем, должен был получить вознаграждение в размере 500 тыс. рублей, а обвиняемой, имеющей связи среди должностных лиц в правоохранительных органах, предназначалось 1,5 млн рублей», — пояснили в пресс-службе.

«Фигуранты в ходе неоднократных встреч и телефонных переговоров с предпринимателем достигли договоренности о передаче от него взятки в сумме 20 млн рублей неустановленным должностным лицам. При получении от взяткодателя первой части суммы взятки в размере 5 млн рублей посредница задержана сотрудниками УФСБ России по Калининградской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий», — добавили в СК. Позже был задержан и ее знакомый.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Обоим фигурантам предъявлено обвинение. По ходатайству следствия суд постановил заключить обвиняемую под стражу. Мужчина помещен под домашний арест.