С мэрии взыскали 120 тысяч из-за травмы девочки на «поющем» фонтане

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Суд взыскал с администрации Калининграда 120 тысяч рублей в качестве морального вреда в связи с травмированием ребенка в сквере со светомузыкальным фонтаном на Ленинском проспекте. Об этом сообщила в понедельник, 25 марта, областная прокуратура.

Надзорное ведомство провело проверку по обращению матери 11-летней девочки. Как было установлено, в июле 2023 года школьница наступила на технологическое отверстие фонтана. В результате ее нога провалилась и оказалась зажата между железными рейками конструкции.

Полученные травмы квалифицировали как легкий вред здоровью. Прокурор Московского района обратился в суд, потребовав взыскать с администрации Калининграда компенсацию морального вреда. Иск был удовлетворен, чиновников обязали выплатить законному представителю девочки 120 тысяч рублей.

Сквер со светомузыкальным фонтаном стоимостью 150 млн рублей был открыт на Ленинском проспекте в июне 2018 года. Территорию обустроили на деньги «Сбербанка».

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