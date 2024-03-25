С мэрии взыскали 120 тысяч из-за травмы девочки на «поющем» фонтане

Суд взыскал с администрации Калининграда 120 тысяч рублей в качестве морального вреда в связи с травмированием ребенка в сквере со светомузыкальным фонтаном на Ленинском проспекте. Об этом сообщила в понедельник, 25 марта, областная прокуратура.

Надзорное ведомство провело проверку по обращению матери 11-летней девочки. Как было установлено, в июле 2023 года школьница наступила на технологическое отверстие фонтана. В результате ее нога провалилась и оказалась зажата между железными рейками конструкции.

Полученные травмы квалифицировали как легкий вред здоровью. Прокурор Московского района обратился в суд, потребовав взыскать с администрации Калининграда компенсацию морального вреда. Иск был удовлетворен, чиновников обязали выплатить законному представителю девочки 120 тысяч рублей.