Будьте осторожны: часть Северного обхода на сутки осталась без освещения

В Калининграде на части Северного обхода от АЗС «Рос&Нефть» до транспортной развязки на ул. Невского (включительно) нет электроснабжения. Причина, как сообщает министерство развития инфраструктуры, — проведение несогласованных земляных работ в полосе отвода дороги, в результате чего был поврежден электрокабель.



«Повреждение серьезное, восстановить его смогут ориентировочно до конца четверга, 28 марта. Бригада электриков уже работает», — отметили в министерстве.

Автомобилистов просят быть особенно внимательными в темное время суток. На указанном отрезке Северного обхода не будет освещения, не работают знаки, расположенные над дорогой. «По возможности объезжайте этот участок дороги, либо снижайте скорость и будьте осторожны», — рекомендует министерство.





Фото: сообщество министерства развития инфраструктуры «ВКонтакте»

