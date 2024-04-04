Четверых бельгийцев и поляка оштрафовали за попытку прогуляться до границы с РФ

Четверых бельгийцев и поляка оштрафовали за попытку прогуляться до границы с РФ
Фото Варминско-Мазурского отделения Пограничной службы.
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Четверо граждан Бельгии и поляк были оштрафованы на крупную сумму за попытку дойти по лесу до польско-российской границы. Об этом сообщило Варминско-Мазурское отделение Пограничной службы Польши.

Камеры зафиксировали мужчин на пограничной дороге, в зоне ответственности погранзаставы в Дубенинках. Выяснилось, что бельгийский водитель и его друзья заехали на машине в лес недалеко от границы, а затем пешком отправились смотреть польско-российскую границу, проигнорировав знаки и информационные щиты.

«Сотрудники пограничной службы оштрафовали каждого из них на 500 злотых за выезд на пограничную дорогу. Водитель также получил штраф в размере 200 злотых за выезд в лес. Трое бельгийцев и поляк были оштрафованы на 100 злотых каждый за загрязнение окружающей среды. В общей сложности поездка обошлась им более чем в 3000 злотых», — уточняется в сообщении погранслужбы.

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