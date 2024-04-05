Экс-главу Калининградского морского рыбного порта обвиняют в превышении полномочий

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Бывший директор Калининградского морского рыбного порта обвиняется в превышении должностных полномочий. Следствием ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УКРФ (превышение должностных полномочий) — 2 эпизода и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из личной заинтересованности). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Как уточнил «Новому Калининграду» источник в силовых структурах, обвиняемый — Александр Громов, бывший чиновник Росрыболовства и и экс-директор Калининградского морского рыбного порта, который до недавнего времени возглавлял Мурманский морской рыбный порт.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных областным УФСБ России и Западным ЛУ МВД России на транспорте.

По версии следствия, в июле 2022 года директор рыбного порта, минуя обязательные процедуры утверждения комиссией актов списания имущества ФГУП и проведения аукционов по продаже указанного имущества, заключил с одним из обществ с ограниченной ответственностью два договора купли-продажи пяти тепловозов, являющихся собственностью ФГУП «Нацрыбресурс» и находящихся в хозяйственном ведении порта. По данным следствия, сделки были совершены на заведомо невыгодных для предприятия условиях, имущество реализовано по заведомо заниженной цене, что привело к причинению «Нацрыбресурсу» имущественного вреда на сумму свыше 1,2 млн руб.

Кроме того, как полагает следствие, в марте 2021 года обвиняемым по договору на утилизацию технических средств неправомерно на возмездной основе по заведомо заниженной стоимости в размере 1,3 млн рублей переданы коммерческой организации два портовых крана. А в мае 2021 года фигурант подписал акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту 12 причалов, на основании которых подрядчику оплачено 3,9 млн рублей за якобы выполненные надлежащим образом работы. В действительности же, работы строительной организацией были выполнены с низким качеством и с нарушением строительных норм и правил, а стоимость фактически выполненных работ составила лишь 1,2 млн рублей.

В настоящее время по ходатайству следствия обвиняемому запрещено покидать территорию Калининградской области, общаться со свидетелями по уголовному делу и сотрудниками порта, находиться на территории порта. По уголовному делу продолжается выполнение полномасштабного комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и точной суммы материального ущерба, причиненного действиями обвиняемого ФГУП «Нацрыбресурс».

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