В Калининграде адвокат обвиняется в посредничестве во взятке судье

В Калининграде адвокат обвиняется в посредничестве в передаче взятки между подсудимым и судьёй. На данный момент подозреваемый задержан, допрошен, и ему предъявлено обвинение. Меру пресечения выберет Ленининградский районный суд. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ в пятницу, 5 апреля.



Следствие считает, что обвиняемый адвокат помогал своему подзащитному на суде в суде снизить размер наказания и предложил ему услугу посредника во взятке судье. Размер «откупа» составил 1 млн рублей. Как сообщает ведомство, «подзащитный адвоката, обвиняемый в похищении человека, вымогательстве, угоне, кражах и покушении на убийство, на данное предложение ответил согласием», а сам адвокат-посредник действовал «умышленно, из корыстных побуждений».

«Следственными органами СК России по Калининградской области в отношении адвоката региональной адвокатской палаты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве), — рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе калининградского управления СК.

Ведомство дополнило, что все необходимые следственные мероприятия по возбуждённому делу ещё ведутся. Они направлены на закрепление доказательной базы и установление полных обстоятельств преступления.