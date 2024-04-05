На стройплощадке в поселке Васильково погиб 58-летний штукатур

На стройплощадке в поселке Васильково погиб 58-летний штукатур
Фото пресс-службы регионального СК
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В Гурьевском районе следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели рабочего на строительном объекте. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

5 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели рабочего на строительном объекте в поселке Васильково. По предварительным данным, 58-летний штукатур, находясь на стройплощадке, выполнял работы по замешиванию цемента. В этот момент на него с высоты порядка 5 метров упал металлический держатель бетонных плит. От полученной травмы мужчина умер на месте происшествия.

По данному факту организована доследственная проверка. Произведен осмотр места происшествия, изъята техническая и иная документация, для установления точной причины смерти рабочего назначена судебно-медицинская экспертиза.  По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

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