На стройплощадке в поселке Васильково погиб 58-летний штукатур

В Гурьевском районе следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели рабочего на строительном объекте. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

5 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели рабочего на строительном объекте в поселке Васильково. По предварительным данным, 58-летний штукатур, находясь на стройплощадке, выполнял работы по замешиванию цемента. В этот момент на него с высоты порядка 5 метров упал металлический держатель бетонных плит. От полученной травмы мужчина умер на месте происшествия.

По данному факту организована доследственная проверка. Произведен осмотр места происшествия, изъята техническая и иная документация, для установления точной причины смерти рабочего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.