Калининградского дознавателя обвиняют в фальсификациях

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Дознавателя из Калининграда обвинили в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом сообщает Калининградский областной суд в своём телеграм-канале в понедельник, 8 апреля.

По версии следствия, обвиняемый сотрудник полиции осенью 2023 года изготовил протокол допроса свидетеля по уголовному делу и внес в него ложные место, дату и время. Помимо этого, дознаватель «также организовал внесение рукописных подписей свидетеля». Махинации по делу ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) раскрылись на суде: там выяснили, что доказательство добыто незаконно, и признали его недействительным.

«Действия М. квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 303 УК РФ — фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание», — говорится в сообщении Калининградского областного суда. На данный момент решается вопрос о принятии возбуждённого уголовного дела судом и назначении его к разбирательству.

Ранее за фальсификацию доказательств в 2022 году осудили полицейского из Славска. Ложные показания он буквально выбивал у одного из свидетелей. Мужчину наказали на 3 года колонии общего режима.

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