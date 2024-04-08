Калининградского дознавателя обвиняют в фальсификациях

Дознавателя из Калининграда обвинили в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом сообщает Калининградский областной суд в своём телеграм-канале в понедельник, 8 апреля.

По версии следствия, обвиняемый сотрудник полиции осенью 2023 года изготовил протокол допроса свидетеля по уголовному делу и внес в него ложные место, дату и время. Помимо этого, дознаватель «также организовал внесение рукописных подписей свидетеля». Махинации по делу ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) раскрылись на суде: там выяснили, что доказательство добыто незаконно, и признали его недействительным.

«Действия М. квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 303 УК РФ — фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание», — говорится в сообщении Калининградского областного суда. На данный момент решается вопрос о принятии возбуждённого уголовного дела судом и назначении его к разбирательству.