В Калининградскую область ввезли кокаин в коробках с бананами (видео)

В Калининградской области изъяли партию колумбийских наркотиков в коробках с бананами, сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Работники логистического центра в поселке Заозерье Гурьевского района при разгрузке товара обнаружили обмотанные полиэтиленом брикеты и сообщили о подозрительной находке в полицию», — отметила Волк.

При осмотре груза полицейские изъяли девять коробок, внутри которых под верхним слоем фруктов хранились 76 килограммовых брикетов с порошкообразным веществом белого цвета. По предварительным данным, в них находился кокаин.

Как выяснили оперативники, партия бананов прибыла в Германию морским путём из Колумбии, затем автомобильным транспортом ее доставили в Клайпеду, а оттуда ввезли в Калининградскую область через пропускной пункт «Чернышевское». После разгрузки товара грузовой автомобиль выехал в Польшу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

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