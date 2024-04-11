Двум калининградцам грозит пожизненное за организацию диверсионного сообщества (видео)

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Сотрудники УФСБ России по Калининградской области задержали двоих жителей региона 2001 и 2002 года рождения, причастных к организации диверсионного сообщества и участию в нём. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы, сообщила пресс-служба УФСБ России по Калининградской области.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что один из фигурантов установил отношения конфиденциального сотрудничества с сотрудником Службы безопасности Украины, по указанию которого создал диверсионное сообщество для совершения на территории различных субъектов Российской Федерации поджогов объектов транспортной инфраструктуры, средств связи и иного повреждения имущества. В его задачи входило привлекать новых членов диверсионного сообщества, распределять обязанности между ними, осуществлять поиск объектов диверсий и организовывать их исполнение», — говорится в сообщении. Второй подозреваемый вступил в указанное сообщество, а также искал кандидатов для проведения диверсий.

Следственный отдел УФСБ России по Калининградской области возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 281.3. и частью 2 статьи 281.3 УК РФ «Организация диверсионного сообщества и участие в нём». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников, условий и обстоятельств указанной противоправной деятельности.

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