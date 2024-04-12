УМВД: в Немане бизнесмен платил чиновнику за контракты на пассажироперевозки (видео)

Неманский городской суд вынес обвинительный приговор 46-летнему предпринимателю, который на протяжении года передавал взятки чиновнику. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным правоохранителей, в 2020-2021 гг. бизнесмен систематически передавал через посредника муниципальному служащему незаконное денежное вознаграждение за покровительство при заключении контрактов на перевозку пассажиров. Сумма взяток бывшему начальнику отдела администрации МО «Краснознаменский муниципальный район» составила 200 тысяч рублей. Взамен коммерсант беспрепятственно смог заключить договор на сумму более 4 миллионов 100 тысяч рублей на пассажироперевозки по муниципальным маршрутам.

По материалам сотрудников полиции следственными органами было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере». Рассмотрев материалы уголовного дела, Неманский городской суд признал мужчину виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллионов рублей.