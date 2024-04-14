Бастрыкин потребовал доклад по делу о падении шкафа на ученицу ШИЛИ

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства подготовить доклад о расследовании в связи с травмированием школьницы в Калининграде при падении шкафа. Об этом сообщается в воскресенье, 14 апреля, в Telegram-канале Информационного центра СКР.

Руководитель ведомства дал поручение после обращения матери девочки. Женщина сообщила в числе прочего о ненадлежащем оказании ребенку медицинской помощи. По ее словам, работники больницы несвоевременно собрали необходимые документы и не использовали все возможности по эвакуации девочки в другую клинику для повторной операции. Как указано в сообщении СКР, по этому вопросу проводилась процессуальная проверка, в возбуждении уголовного дела было отказано.

Александр Бастрыкин поручил главе областного управления СКР доложить о результатах процессуальной проверки и основаниях решения об отказе в возбуждении дела. Он также потребовал представить предварительные и окончательные результаты расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства ШИЛИ. По данным федерального ведомства, оно находится на завершающей стадии. При этом в 2020 году сообщалось, что дело прекращено из-за «отсутствия события преступления».

Инцидент произошел в марте 2019 года. На 14-летнюю девочку упал шкаф в комнате школы-интерната. В результате ребенок получил перелом позвоночника. Школьнице сделали экстренную операцию в Детской областной больнице, а через несколько дней провели еще одну операцию в Детском ортопедическом институте им. Турнера в Санкт-Петербурге. Из института девочку сначала перевели в больницу № 22 города Колпино, затем в городскую больницу № 40 Санкт-Петербурга для прохождения курса восстановительного лечения.

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